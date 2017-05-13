The Times назвала Слуцкого кандидатом на пост тренера английского «Уотфорда»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить клуб Английской премьер-лиги «Уотфорд». Об этом сообщает The Times.

По информации издания, специалист рассматривается руководством клуба в качестве замены Вальтеру Маццари, который на данный момент тренирует «Уотфорд». При этом решение об увольнении итальянца пока не принято.

7 мая Daily Star сообщила, что Слуцкий сменит Антонио Конте на посту наставника лондонского «Челси». По информации издания, следующим местом работы Конте станет «Барселона». Контракт итальянца с «Челси» действует еще сезон, но тренер не намерен его продлевать.

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА. Он проработал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.