СМИ анонсировали назначение Слуцкого главным тренером «Челси»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий сменит Антонио Конте на посту наставника лондонского «Челси». Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает Daily Star.

По информации издания, следующим местом работы Конте станет «Барселона». Действующий контракт итальянца с «Челси» действует еще сезон, но тренер не намерен его продлевать.

Отмечается, что с января 2017-го Слуцкий живет в Лондоне, изучает английский язык, а также регулярно посещает матчи «Челси» и тренировочную базу клуба.

6 апреля в интервью для The Telegraph 46-летний Слуцкий выразил готовность возглавить английский клуб. Он признался, что хочет работать с клубом премьер-лиги или Чемпионшип (второго по силе футбольного дивизиона) на протяжении долгого времени.

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА. Он проработал в армейском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.