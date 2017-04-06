Слуцкий выразил готовность возглавить английский клуб

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил готовность возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) или Чемпионшипа (второй по силе футбольной лиге Англии). Его слова в четверг, 6 апреля, приводит The Telegraph.

«Я готов приступить к работе в АПЛ или Чемпионшипе. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении долгого времени, так же, как это было в России. Я понимаю английских людей и английский футбол, но гораздо важнее получить опыт изнутри, чем извне», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что один успешный сезон в Чемпионшипе может быть полезнее, чем все трофеи, завоеванные им в период работы в России. 45-летний специалист выразил готовность «играть по английским правилам».

В начале марта появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» намерен предложить Слуцкому возглавить команду грядущим летом. Также сообщалось, что российский тренер может получить работу в системе лондонского «Челси».

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА. Он проработал в армейском клубе на протяжении семи лет и ушел в отставку в декабре 2016 года.