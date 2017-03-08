СМИ сообщили о желании «Зенита» сделать Слуцкого главным тренером

Петербургский футбольный клуб «Зенит» этим летом может пригласить Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, сам специалист не планирует в ближайшее время работать в России. Сейчас он находится в Лондоне, где активно изучает английский язык и знакомится с работой местных клубов.

Если Слуцкому в итоге не будет предложена работа в Англии, то сине-бело-голубые предпримут попытку подписать с тренером двухлетнее соглашение.

С мая прошлого года «Зенитом» руководит румынский специалист Мирча Луческу. Команда прекратила выступление в Кубке России и еврокубках, а в чемпионате страны с 36 очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Об уходе Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА стало известно 6 декабря. Он проработал в клубе семь лет. За это время армейцы трижды выигрывали чемпионат России, дважды Кубок и Суперкубок страны.