«Челси» опроверг информацию о сотрудничестве со Слуцким

Глава департамента по связям с общественностью лондонского «Челси» Стив Аткинс прокомментировал информацию о сотрудничестве клуба с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Его слова во вторник, 17 января, приводит «Р-Спорт».

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«Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в "Челси" в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с "Лестером" в Лондоне, мы всегда рады его видеть», — заявил Аткинс.

20 декабря появилась информация, что Слуцкий продолжит карьеру в «Челси». Сообщалось, что он станет членом научно-аналитической группы английской команды.

Об уходе Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА стало известно 6 декабря. Он проработал в клубе семь лет. За это время ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России, дважды Кубок и Суперкубок страны.