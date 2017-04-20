В сети восхитились комментаторской работой Леонида Слуцкого

Пользователи Twitter, среди которых российские футбольные журналисты, высоко оценили работу Леонида Слуцкого в качестве комментатора матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России освещал встречу в паре с Нобелем Арустамяном.

Встреча завершилась вничью 0:0. «Ювентус», одержавший победу в первом матче (3:0), вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Помимо него, до стадии 1/2 добрались «Монако», а также мадридские «Реал» и «Атлетико».

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА, откуда он ушел в декабре 2016 года. Он тренировал армейский клуб семь лет.