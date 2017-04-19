«Ювентус» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбил каталонцев из турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счетом 0:0.

Таким образом, «Ювентус» вышел в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух матчей. Первый поединок завершился победой туринцев со счетом 3:0.

Главный тренер каталонцев Луис Энрике ставил команде задачу забить сопернику пять мячей. Также он просил болельщиков не уходить с трибун и до конца поддерживать команду.

В параллельном матче «Монако» повторно обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Днем ранее путевки в 1/2 финала получили мадридский «Реал», выбивший из турнира мюнхенскую «Баварию», и мадридский «Атлетико», по сумме двух матчей обыгравший английский «Лестер».