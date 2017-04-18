«Реал» обыграл «Баварию» в овертайме и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 18 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:2. На 53-й минуте нападающий гостей Роберт Левандовски реализовал пенальти. Хозяева ответили мячом Криштиану Роналду на 76-й, однако спустя две минуты капитан «Реала» Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота.

За шесть минут до окончания основного времени матча «Бавария» осталась в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Артуро Видаль.

В дополнительное время Криштиану Роналду отметился дважды (на 105-й и 109-й). Еще один мяч на счету Марко Асенсио.

В параллельном матче мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Лестер Сити» и также вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Первая встреча «Баварии» и «Реала» прошла 12 апреля и завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

В среду, 19 апреля, состоятся ответные матчи между «Монако» и дортмундской «Боруссией», «Барселоной» и туринским «Ювентусом».