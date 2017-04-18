«Атлетико» стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Лестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 18 апреля, в Лестере и завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте отличился полузащитник «Атлетико» Сауль. Хозяева ответили голом Джейми Варди на 61-й.

В параллельном матче «Реал» принимает «Баварию». Немцы выигрывают со счетом 2:1, идет дополнительное время.

В первом матче «Атлетико» обыграл «Лестер» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Антуан Гризманн.

