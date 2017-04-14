Восемь фанатов «Лестера» сядут в тюрьму после беспорядков в Мадриде

Восемь болельщиков английского «Лестера» были приговорены к тюремному заключению после массовых беспорядков, устроенных в Мадриде перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщает Daily Mail.

Двое фанатов получили по четыре месяца тюрьмы. Еще шестеро болельщиков — по восемь. Четыре месяца к основному приговору получены за нападение на полицейских. Отмечается, что задержанные поклонники «Лестера» пошли на сделку с правосудием и признали свою вину, чтобы избежать более длительного заключения.

12 апреля перед матчем с «Атлетико» британские болельщики приняли участие в столкновениях с полицией на площади Пласа-Майор. В ход шли бутылки и другие посторонние предметы. В результате пострадали восемь человек.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанского клуба. Ответная встреча пройдет 18 апреля в Лестере.