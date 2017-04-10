На игрока английского «Эвертона» напали в баре

Полузащитник английского «Эвертона» Росс Баркли подвергся нападению в одном из баров Ливерпуля. Видеозапись появилась в аккаунте Premier League в Twitter.

Как уточняет The Guardian, инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 апреля. Баркли вместе с одноклубниками праздновал победу над «Лестер Сити» (4:2). Игрок разговаривал с неизвестным посетителем заведения, после чего тот внезапно напал на полузащитника и нанес ему несколько ударов. В результате потасовки Баркли потерял равновесие, но устоял на ногах.

Полиция начала проверку по факту произошедшей драки.