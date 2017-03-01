Турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Болельщики турецкого «Бурсаспора» выразили недовольство игроками команды после поражения в матче чемпионата Турции с «Касымпашой» и напали на спортсменов в клубном автобусе. Видео появилось на YouTube-канале Mustafa Uslu.

Фанаты остановили автобус и ворвались внутрь, устроив потасовку с футболистами. Персоналу клуба удалось выгнать болельщиков из салона, после чего те разбили окно транспортного средства. Полиция проводит расследование инцидента.

Подобное поведение фанатов связано с неудовлетворительными результатами «Бурсаспора». Команда проиграла «Касымпаше» со счетом 0:4, а в последних 13 матчах одержала лишь две победы.