СМИ сообщили о попытке нападения двух фанатов на игрока МЮ из-за автографа

Двое болельщиков попытались напасть на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба после отказа дать им автограф. Об этом сообщает The Sun.

Француз ужинал в ресторане «Акбар» в Манчестере, когда к нему подошли двое фанатов с просьбой дать автограф. Погба отказался, объяснив это желанием закончить трапезу. Это привело в ярость болельщиков, которые попытались напасть на полузащитника, однако им помешали работники службы безопасности.

Один из участников инцидента кинул в Погба тарелку, однако попасть в футболиста не сумел. Работники ресторана вызвали сотрудников полиции, однако они прибыли после того, как фанаты покинули здание.

Погда перешел в «Манчестер Юнайтед» из итальянского «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила рекордные 105 миллионов евро. Зарплата хавбека составляет порядка 350 тысяч евро в неделю. В сезоне-2016/2017 он провел 36 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.