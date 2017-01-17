Поль Погба сделал коллекцию одежды для adidas

adidas Football / YouTube

Французский футболист и полузащитник «Манчестер Юнайтед» (Англия) Поль Погба создал коллекцию одежды совместно с брендом adidas. Видео с презентацией линейки опубликовано на YouTube. В коллекцию вошли футболки, кроссовки и толстовки с инициалами спортсмена. Источнико вдохновения для него послужила мода и хип-хоп.

В «Манчестер Юнайтед» Погба пришел из «Ювентуса». Играя в туринской команде, он четыре раза выиграл чемпионат Италии, дважды — Кубок и трижды — Суперкубок страны. За трансфер спортсмена заплатили 105 миллионов евро.