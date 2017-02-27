Английские фанаты по ошибке разрисовали автобус своей команды

После матча 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Мидлсбро» фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке разрисовали автобус своей команды. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает The Telegraph.

Вандалы оставили на машине надпись «Кристал Пэлас». Оказалось, «Мидлсбро» арендовал автобус у соперника. Это подтвердил источник издания в клубе.

«На наш автобус действительно нанесли граффити. В связи с этим мы обратились в полицию», — отметил представитель «Кристал Пэлас».

«Мидлсбро» воспользовался автобусом, несмотря на произошедшее. Встреча завершилась победой хозяев, единственный мяч на 34-й минуте забил Патрик ван Анхольт.

После этой победы в активе «Кристал Пэлас» стало 22 очка, клуб поднялся на 17-е место в таблице АПЛ, покинув зону вылета. «Мидлсбро» располагается строчкой выше, имея в активе такое же количество очков.