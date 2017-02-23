Сербские фанаты почтили память Чуркина

Фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» почтили память скончавшегося постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Фотография баннера, развернутого болельщиками перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Галатасараем», появилась в Twitter.

«Сторонник справедливости и друг сербского народа. Покойся с миром, Виталий Чуркин», — гласит баннер.

Встреча завершилась разгромной победой «Црвены Звезды» со счетом 75:58.

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля за день до своего 65-летия. Как сообщила газета The New York Post, у дипломата ухудшилось самочувствие из-за «проблем с сердцем», его доставили в одну из больниц в тяжелом состоянии, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.