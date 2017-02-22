Госдума почтила память Чуркина минутой молчания

Госдума почтила память постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля, минутой молчания. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 22 февраля.

«Мы его все с вами знали и уважали за его позицию, человека, который отстаивал интересы нашей страны, блестящего дипломата, человека, который любил нашу страну. На передовых рубежах дипломатической работы в ООН он делал все для того, чтобы защищать интересы наших сограждан», — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Накануне президент России Владимир Путин наградил дипломата посмертно орденом Мужества «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм».

В телеграмме соболезнования, направленной супруге дипломата, российский лидер отметил, что Чуркин был одним из самых видных дипломатов и настоящим патриотом.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. Он занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.