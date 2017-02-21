Украина попыталась найти оправдание своим действиям в ООН после смерти Чуркина

В МИД Украины утверждают, что предложенное Россией заявление председателя Совета Безопасности ООН, касающееся смерти постпреда РФ при глобальной организации Виталия Чуркина, предусматривало проведение отдельного заседания. Об этом сообщает УНИАН.

«Таких случаев никогда не было в истории ООН», — отметила пресс-секретарь министерства Марьяна Беца. В то же время она обвинила Россию в спекуляциях на эту тему и заявила, что Украина «ничего не блокировала».

Вместе с тем в комментарии «Лига.Новости» Беца не упомянула о том, что Россия добилась организации такого заседания. Она только указала на то, что «прецедентов отдельного политического заявления» не было.

Ранее во вторник, 21 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о блокировке Украиной посвященного Чуркину заявления председателя СБ. «В этом вся нынешняя украинская власть: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — добавила она.

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Виталий Чуркин, занимавший должность постоянного представителя России при ООН с 2006 года, умер в Нью-Йорке 20 февраля, за день до 65-летия. По информации газеты The New York Post, у него была остановка сердца; в больницу Чуркин был доставлен в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим СБ принял заявление для печати (опубликовано на сайте ООН), в котором говорится, что члены совета скорбят по послу, который провел более 40 лет на дипломатической службе России, и выражают соболезнования его семье, правительству и российскому народу.

В феврале в Совете Безопасности ООН председательствует Украина, которая является непостоянным членом СБ (каждая входящая в Совбез страна поочередно председательствует в нем в течение одного месяца).

Заседание СБ 21 февраля началось с минуты молчания. «Европейская правда» ранее указывала, что, возможно, представители отдельных государств выскажутся на нем по поводу кончины постпреда. При этом источники издания отмечали, что зачитывать заявление с сайта ООН председатель Совета не обязан из-за статуса документа (поскольку это заявление для прессы, а не заявление Совбеза).