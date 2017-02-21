Совбез ООН принял заявление в связи со смертью Чуркина

Совет Безопасности ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России при всемирной организации Виталия Чуркина. Об этом сообщает РИА Новости.
«Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации», — говорится в документе, утвержденном вечером в понедельник, 20 февраля.
«Члены Совета скорбят о после, который провел более сорока лет на дипломатической службе России, возглавлял миссию страны при ООН более десяти лет, и которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет», — отмечается в заявлении.
Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. По данным газеты The New York Times, утром он почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.
Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.