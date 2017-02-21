Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 21 февраля.

Как отмечается в тексте указа, Чуркин награжден «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту» постпреда при ООН в Нью-Йорке.

Ранее Путин направил телеграмму соболезнования супруге дипломата Ирине и его детям Анастасии и Максиму. В ней глава государства назвал постпреда одним из самых видных дипломатов, настоящим патриотом и гражданином.

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«Его безвременный уход из жизни — тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики», — написал Путин.

Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщают СМИ, смерть наступила в результате сердечного приступа.

Дипломат занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года. При жизни Чуркин был награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.