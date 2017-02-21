В честь Чуркина предложили назвать одну из московских улиц

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к мэрии Москвы с просьбой рассмотреть возможность присвоения имени скончавшегося накануне постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина одной из городских улиц. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает RT.

«Считаю, что улица в его честь должна появиться в Москве. Чуркин — это железный голос России, настоящий герой и дипломат от Бога», — сказал парламентарий.

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По мнению Сухарева, скончавшийся полстпред России в ООН в своей работе «воплощал идеалы честности, бескомпромиссности и преданности».

Руководство гимназии № 1522, в которой учился Чуркин, направит столичным властям и в МИД аналогичный запрос. Об этом телеканалу «360» сообщила директор учебного заведения Вера Воробьева. «Вчера, когда это известие люди получили, наши родители стали звонить с предложением "Вера Владимировна, давайте попробуем обратиться и назвать нашу школу, нашу гимназию именем Виталия Чуркина"», — сказала она.

Согласно столичному закону, имена и фамилии известных жителей города Москвы, граждан России и иностранцев могут присваиваться только новым улицам.

Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, в возрасте 64 лет. По данным газеты The New York Post, смерть наступила в результате сердечного приступа.

Виталий Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.