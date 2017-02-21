Путин оценил заслуги Чуркина в отстаивании российских интересов

Президент России Владимир Путин назвал постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося накануне, одним из самых видных дипломатов, настоящим патриотом и гражданином. Текст телеграммы соболезнований супруге постпреда Ирине Чуркиной и его детям Анастасии и Максиму опубликован на сайте Кремля.

«Его безвременный уход из жизни — тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря для российской внешней политики. И оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенно остро», — написал Путин.

Глава государства также отметил, что Чуркин был человеком глубочайшего интеллекта и необыкновенной энергии и при этом обладал редким обаянием и чувством юмора. Его заслуги трудно переоценить, заметил Путин.

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Наиболее ярко способности дипломата проявились в период его работы постпредом при ООН, отмечается в сообщении.

«На протяжении более чем 10 лет, порой в крайне напряженных условиях, он твердо и последовательно отстаивал российскую позицию по важнейшим международным вопросам, что требовало неимоверных усилий и полной самоотдачи», — подчеркнул президент, добавив, что дипломат блестяще решал поставленные задачи и не знал поражений.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Чуркина великим дипломатом. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал мнение, что дипломат «умер на боевом посту как настоящий воин Родины».

Соболезнования также выразили посол США в Москве Джон Теффт и бывшие постпреды Соединенных Штатов при всемирной организации Саманта Пауэр и Сьюзен Райс.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным газеты The New York Times, утром дипломат почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.

Дипломат занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.