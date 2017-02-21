Кадыров назвал Чуркина умершим на боевом посту воином Родины

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин «умер на боевом посту как настоящий воин Родины». Об этом в понедельник, 20 февраля, написал на своей странице в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он был выдающимся дипломатом, патриотом России, который в течение многих лет отстаивал интересы своего Отечества. Виталий Иванович умер на боевом посту как настоящий воин Родины! Я выражаю глубокие соболезнования Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, родным и близким Виталия Чуркина», — говорится в публикации.

Ранее соболезнования в связи с кончиной дипломата выразили посол США в Москве Джон Теффт и бывшие постпреды Соединенных Штатов при всемирной организации Саманта Пауэр и Сьюзен Райс.

Материалы по теме Маэстро дипломатии Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Чуркина, а также коллективу МИДа. По словам Пескова, Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда.

«Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова в связи со смертью Чуркина.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке в 20 февраля, да день до своего 65-летия. По данным газеты The New York Times, утром дипломат почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.

Виталий Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.