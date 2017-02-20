В МИД России отреагировали на смерть Чуркина

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин был великим дипломатом, неординарной личностью и ярким человеком. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», — говорится в публикации.

Ранее 20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин с прискорбием узнал о смерти Виталия Чуркина. По словам пресс-секретаря главы государства, Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант российского постпреда. «Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Виталия Чуркина», — подчеркнул Песков.

20 февраля МИД РФ сообщил о смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина в возрасте 64 лет. В заявлении говорилось, что он умер на рабочем посту.

По данным газеты The New York Times, около 09:30 по местному времени (17:30 мск) дипломат почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем», кончина наступила в результате сердечного приступа.

Виталий Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН с 2006 года.