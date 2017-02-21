Матвиенко указала на неэтичность поспешных поисков замены Чуркину

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в настоящее время неэтично рассуждать на тему, кто может заменить скончавшегося накануне Виталия Чуркина на посту поспреда России при Организации Объединенных Наций (ООН). Такое мнение сенатор высказала во вторник, 21 февраля, передает РИА Новости.

«Даже неэтично пока об этом говорить (когда может появиться новый постпред ООН — прим. «Ленты.ру»), даже неэтично», — заявила Матвиенко. Она добавила, что найти достойного кандидата на эту должность будет крайне сложно, так как Чуркин был человеком «высочайших профессиональных навыков».

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Она подчеркнула, что дипломат «умер на боевом посту, потому что в последнее время в силу напряженной внешней обстановки в Совете Безопасности ему приходилось, конечно же, отстаивать позиции России жестко, это было постоянное напряжение».

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя России при ООН с 2006 года, скончался накануне, 20 февраля. Ему было 64 года. По данным газеты The New York Times, около 09:30 по местному времени (17:30 мск) дипломат почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем», кончина наступила в результате сердечного приступа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, назвала Чуркина «великим дипломатом и неординарной личностью». В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин с прискорбием узнал о смерти постпреда. По словам Пескова, президент высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина.