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Захарова сообщила о заблокированном Украиной в СБ ООН заявлении по Чуркину

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Мария Захарова
Мария Захарова

Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященного скончавшемуся накануне постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину. Об этом во вторник, 21 февраля, в своем Facebook написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — заявила она.

Ранее 21 февраля Совбез ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России при организации. «Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации», — говорится в документе, утвержденном вечером 20 февраля.

Чуркин 20 февраля скоропостижно умер в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. По данным газеты The New York Times, он утром почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем». Смерть наступила в результате сердечного приступа.

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