В МИД России пожалели о шагах Украины в Совбезе ООН после смерти Чуркина

В Москве сожалеют в связи с решением Украины блокировать заявление председателя Совбеза ООН в связи со смертью постпреда России Виталия Чуркина. Об этом «Интерфаксу» сказал замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, который курирует вопросы, связанные с участием России в Организации Объединенных Наций.

«Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции», — отметил он. По словам дипломата, кончина Чуркина была воспринята в ооновских кругах с большой печалью, и Совбез отреагировал на это специальным заявлением для прессы.

Замглавы МИД также поделился, что ему приходилось поддерживать контакт с Чуркиным в ежедневном режиме. «Нас, конечно, связывали не только рабочие отношения, но и личные дружеские на протяжении многих последних лет», — добавил Гатилов, который с 1999-го по 2004-й был первым заместителем постпреда России при ООН, а в 2004-2008 годах занимал пост старшего советника канцелярии генсека.

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Ранее во вторник, 21 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о блокировке Украиной посвященного Чуркину заявления председателя СБ. «В этом вся нынешняя украинская власть: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — добавила она.

Виталий Чуркин, занимавший должность постоянного представителя России при ООН с 2006 года, умер в Нью-Йорке 20 февраля, за день до 65-летия. По информации газеты The New York Post, у него была остановка сердца; в больницу Чуркин был доставлен в тяжелом состоянии.

В связи с произошедшим СБ принял заявление для печати, в котором говорится, что члены совета скорбят по послу, который провел более 40 лет на дипломатической службе России, и выражают соболезнования его семье, правительству и российскому народу.

В феврале в Совете Безопасности ООН председательствует Украина, которая является непостоянным членом СБ (каждая входящая в Совбез страна поочередно председательствует в нем в течение одного месяца).