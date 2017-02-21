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Песков прокомментировал блокировку Украиной заявления ООН по Чуркину

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Виталий Чуркин
Виталий Чуркин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков воздержался от оценок действий Украины, заблокировавшей принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН в связи с кончиной постпреда России Виталия Чуркина. Его слова во вторник, 21 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это (смерть Чуркина — прим. «Ленты.ру») действительно большая утрата. На фоне этой утраты такое поведение наших украинских коллег... Да бог им судья! Больше нечего сказать», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее.

«И не столь это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия», — добавил он.

Ранее во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Украина, до конца февраля являющаяся председателем Совбеза ООН, заблокировала принятие официального заявления, посвященного скончавшемуся накануне Виталию Чуркину.

«В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», — заявила она.

В то же время Совбез ООН единогласно принял заявление для прессы. В нем отмечается, что члены Совета скорбят о дипломате, возглавлявшем миссию России при ООН более десяти лет.

Виталий Чуркин 20 февраля скоропостижно скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. По сообщениям СМИ, смерть наступила в результате сердечного приступа. Президент России назвал произошедшее невосполнимой потерей для российской внешней политики.

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