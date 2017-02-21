МИД опубликовал посвященное Чуркину стихотворение Лаврова

Российский МИД на своей странице в Facebook опубликовал стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова, посвященное ушедшему из жизни постпреду России при ООН Виталию Чуркину.

В предисловии Лавров рассказал, что они с Чуркиным «шли по жизни рядом друг с другом». «Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он — Балканы, став одновременно Специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии», — рассказал министр.

Материалы по теме Маэстро дипломатии Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

По его словам, практически весь февраль 1994 года Чуркин провел в Боснии и Герцеговине, «добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале». Стихотворение было написано тогда же и стало подарком дипломату к 42-му дню рождения.

В произведении Лавров отмечает заслуги товарища и пишет: «Ни угрозы, ни ультиматум / Не сломили движенье вперед. / Аплодирует мир дипломату, / По заслугам хвалу воздает».

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке в возрасте 64 лет накануне своего дня рождения. По информации СМИ, причиной смерти стал сердечный приступ. Дипломатическая карьера Чуркина началась в 1974 году, с апреля 2006-го он занимал должность постоянного представителя России при ООН.