МИД удивили утечки информации о смерти Чуркина

В российском министерстве иностранных дел выразили удивление появлением в американской прессе утечек об обстоятельствах смерти представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге в среду, 22 февраля, ее слова приводит РИА Новости.

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«Мы полагаем, что данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам для того, чтобы была информирована семья, его родные в первую очередь должны знать о результатах экспертизы», — пояснила Захарова. Она понадеялась, что американская сторона впредь будет уведомлять Москву по официальным каналам, и лишь потом передавать данные в СМИ.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным газеты The New York Post, утром дипломат почувствовал себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

