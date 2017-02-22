В Нью-Йорке простились с Чуркиным

В постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным, который скончался 20 февраля. Как сообщает РИА Новости, траурное мероприятие посетили около 100 человек — сотрудники миссии, постпреды стран-членов Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь ООН.

С прощальной речью выступили вдова Чуркина Ирина и его сын Максим, посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк, заместители российского постпреда Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также постпреды США Никки Хейли, Колумбии Мария Эмма Велез и Казахстана Кайрат Умаров.

Гутерриш отметил «непререкаемый авторитет» Чуркина в Совете Безопасности ООН и уважение, которым он пользовался среди коллег. Хейли, в свою очередь, выразила сожаление о том, что ей не удалось поработать с дипломатом подольше. При этом она добавила, что при личной встрече Чуркин «не мог не понравиться», передает ТАСС. По ее словам, смерть дипломата стала потерей не только для России, но и для ООН.

Гроб с телом Чуркина будет отправлен в Россию вечером в среду, 22 февраля. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

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21 февраля президент России Владимир Путин наградил дипломата орденом Мужества посмертно. В телеграмме соболезнования, направленной супруге дипломата, российский лидер отметил, что Чуркин был одним из самых видных дипломатов и настоящим патриотом.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. По данным газеты The New York Post, утром дипломат почувствовал себя плохо из-за «проблем с сердцем», в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.