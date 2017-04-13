Роналду первым забил 100 мячей в еврокубках

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 100 мячей в еврокубках. Об этом сообщается на сайте испанской команды.

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Португалец оформил дубль в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», эти голы стали для него 99-м и 100-м в международных клубных турнирах. 32-летнему Роналду для достижения этой отметки понадобилось 143 матча.

Ближайшим преследователем форварда «Реала» является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 97 голов в еврокубках.

Встреча мадридского клуба с «Баварией» прошла в среду, 12 апреля, в Мюнхене и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Испании 18 апреля.