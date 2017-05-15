Кокорин и Мамаев оказались вне состава сборной на Кубок конфедераций

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не попали в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций-2017. Список футболистов опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В список вошли 30 футболистов. Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»); защитники: Виктор Васин (ЦСКА) , Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар); полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»); нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

18 апреля главный тренер сборной Станислав Черчесов назвал Кокорина не соответствующим уровню национальной команды. Тогда он допускал, что форвард все же попадет в состав.

Мамаев и Кокорин перестали вызываться в сборную на регулярной основе после скандала летом 2016 года, когда игроки устроили кутеж в одном из ночных клубов Монте-Карло. В тренерском штабе национальной команды объясняли отказ от их услуг исключительно спортивными причинами.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

