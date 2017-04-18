Черчесов рассказал о несоответствии Кокорина уровню сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о недовольстве уровнем игры, который демонстрирует нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Об этом специалист заявил в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». Видео интервью размещено на сайте Вести.Ru.

«Неслучайно его не было на последнем сборе. У нас еще остается месяц, и мы никого не вычеркиваем. Если что-то не получается, то, наверное, лучше игрока оставлять вне сборной. Глядишь — начнет забивать, раздавать голевые передачи. Но мы смотрим, кто готов. В сборной нет возможности работать на перспективу», — заявил Черчесов.

Кокорин последний раз получал приглашение в национальную команду в ноябре 2016 года. В составе сборной России форвард провел 44 матча, в которых забил 12 мячей. В майке «Зенита» в нынешнем сезоне 26-летний нападающий появлялся на поле 34 раза, отметился девятью голами.

Ближайшим турниром для сборной России станет Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля.