Дзюба заявил об окончании чемпионской гонки в РФПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба после поражения от московского «Спартака» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) счел чемпионскую гонку завершенной. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Гонка закончилась», — сказал Дзюба журналистам в микст-зоне.

Ранее 16 апреля «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Дзюба забил мяч, но не праздновал его, как и обещал до матча. Несмотря на это болельщики красно-белых свистели каждый раз, когда форвард касался мяча.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 54 очками, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 очков, а «Зенит», занимающий третье место, — на 11 очков. До окончания чемпионата осталось семь туров.