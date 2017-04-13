Суд отклонил жалобу на лишение Кокорина водительских прав

Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина о лишении водительских прав на четыре месяца. Решение осталось в силе, сообщает в четверг, 13 апреля, «Чемпионат.com».

«Кокорин совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения. Мировой судья дал надлежащую оценку, она мотивирована и обоснована должным образом. Приобщенные к делу фотоснимки свидетельствуют о наличии видимой дорожной разметки», — отметил судья Алексей Криворучко.

Сам футболист отсутствовал на заседании, его представитель отказался комментировать ситуацию.

Кокорин был лишен прав на четыре месяца 24 марта. Игрок нарушил правила дорожного движения в конце февраля на Страстном бульваре в центре Москвы. По версии правоохранительных органов, спортсмен за рулем Bentley двигался по встречной полосе.