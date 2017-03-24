Кокорина лишили прав на четыре месяца за езду по встречной полосе

Мировой судья участка Тверского района Москвы рассмотрел административный материал в отношении футболиста «Зенита» Александра Кокорина и лишил его водительских прав на четыре месяца за езду по встречной полосе. Об этом в пятницу, 24 марта, телеканалу «360» сообщили в пресс-службе суда.

Защита просила ограничиться штрафом в размере пяти тысяч рублей. Адвокат футболиста отметил, что в месте, где совершил маневр Кокорин, не видно разметки, пишет kp.ru. Сам Кокорин на заседание не явился.

По сообщению Национальной службы новостей (НСН), 15 марта спортсмен также не пришел на заседание, где должен был рассматриваться вопрос о лишении его водительских прав. Тогда в суд не явился и его адвокат. Заседание было перенесено на 24 марта.

В конце февраля футболист был задержан за нарушение правил дорожного движения на Страстном бульваре в центре Москвы. По версии следствия, спортсмен за рулем Bentley двигался по встречной полосе с превышением скорости.