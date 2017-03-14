В «Зените» задумались о продаже Кокорина

Руководство санкт-петербургского «Зенита» задумалось о продаже нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Тренерский штаб команды недоволен результативностью, а также обеспокоен поведением футболиста. Отмечается, что «Зенит» готов отпустить Кокорина за 6-7 миллионов евро.

Контракт 25-летнего форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В текущем сезоне Кокорин провел 19 матчей за сине-бело-голубых в российской премьер-лиге, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

13 марта Кокорин не был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

2 марта форвард был задержан сотрудниками ДПС в Москве. Футболист, находившийся за рулем автомобиля Bentley, двигался по встречной полосе с превышением скорости. Игрок отверг обвинения.