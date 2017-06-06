Названы сроки восстановления травмированного футболиста сборной России Зобнина

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, получивший травму колена в товарищеском матче с венграми, пропустит пять месяцев. Об этом сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов, его слова приводит ТАСС.

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«У Зобнина случилась травма, после консультации он полетит в Италию, где с очень большой вероятностью ему будет проведена операция. Ориентировочный срок реабилитации назвать тяжело, он может составить четыре-пять месяцев», — заявил Безуглов.

Зобнин травмировал колено во время товарищеского матча с командой Венгрии, состоявшегося в Будапеште 5 июня и завершившегося победой россиян со счетом 3:0. Полузащитник покинул поле на 33-й минуте после неудачного падения. Таким образом, он пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля. Помимо Зобнина сборная России лишилась из-за травм Артема Дзюбы, Алана Дзагоева и Марио Фернандеса.