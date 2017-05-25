В РФС заявили об отсутствии случаев проявления расизма в сезоне-2016/17

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал ТАСС об отсутствии на стадионах случаев проявления расизма в сезоне-2017/16.

«В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма — ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в стране улучшилась культура боления. Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но радует», — заявил Григорьянц.

Первенство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), на которое приходится большая часть нарушений со стороны болельщиков, завершилось 21 мая. Титул чемпиона России впервые с 2001 года завоевал московский «Спартак».

Общая сумма штрафов клубов лиги за сезон-2016/17 составила около 18,5 миллиона рублей, это примерно на 2,5 миллиона меньше, чем по итогам прошлого сезона.