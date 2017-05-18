Леву Би-2 оштрафуют за марихуану на матче «Спартака»

Солисту рок-группы «Би-2» Егору Бортнику (Лева Би-2), задержанному с марихуаной на стадионе «Открытие Арена», назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Такое решение принял Тушинский районный суд Москвы, передает в четверг, 18 мая, ТАСС.

Музыканта признали виновным по части 1 статьи 20.31 («Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований»).

Бортника доставили в отделение полиции 17 мая во время матча «Спартак» — «Терек», на котором москвичи обыграли грозненцев со счетом 1:0. Общий вес изъятого у певца наркотика составил полграмма.

«Би-2» — рок-коллектив, который в 1988 году в Бобруйске (Белоруссия) основали Бортник и Александр Уман, известный как Шура Би-2. С 1994 года группа работает в России. Среди наиболее известных песен команды — «Полковнику никто не пишет», «Мой рок-н-ролл» и «Варвара».