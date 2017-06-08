ЦСКА продлил контракты с проведшими в клубе 44 года на троих футболистами

Московский ЦСКА продлил контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем, Алексеем Березуцким и Василием Березуцким. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Новые соглашения действуют до окончания сезона-2017/18. Размер заработных плат футболистов не уточняется.

Суммарный возраст защитников составляет 105 лет. Футболисты провели в ЦСКА 44 года на троих.

37-летний Игнашевич выступает в ЦСКА с 2004 года. За это время он провел за армейцев 505 матчей и забил 45 мячей. 34-летние братья Березуцкие защищают цвета красно-синих с 2002-го. На счету Василия 492 матча и 13 голов, Алексея — 473 игр и 10 забитых мячей.

В минувшем сезоне чемпионата России ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице, уступив лишь московскому «Спартаку». В следующем сезоне армейцы выступят в Лиге чемпионов.