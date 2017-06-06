Форвард сборной Венгрии сравнил защитника ЦСКА Васина с медведем

Нападающий «Гонведа» и сборной Венгрии по футболу Мартон Эппель рассказал о противостоянии с российским защитником ЦСКА Виктором Васиным во время товарищеского матча национальных команд в Будапеште. Об этом сообщает Blikk.

«Соперник хорошо играл в защите против меня. Один из игроков их обороны был похож на русского медведя, он еще желтую карточку получил. У меня было мало времени, чтобы принять мяч, — всегда кто-то оказывался рядом. Это международный уровень», — рассказал Эппель.

25-летний форвард во встрече с Россией дебютировал за сборную Венгрии. На 40-й минуте Эппель отметился автоголом. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. У россиян отличились Федор Смолов и Дмитрий Полоз.

Васин, чей рост составляет 192 сантиметра, а вес — 80 килограммов, провел на поле весь матч. Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в интервью «Комсомольской правде» дал высокую оценку игре защитника.