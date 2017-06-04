Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за «Аланьяспор» стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает «Советский спорт».

В завершившемся сезоне национального первенства 32-летний бразилец записал на свой счет 23 мяча. Его команда финишировала в турнирной таблице на 12-м месте. Чемпионом Турции стал стамбульский «Бешикташ».

Вагнер Лав выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2013 год с перерывами. За это время он провел в футболке армейцев 231 матч и забил 110 мячей. Вместе с красно-синими бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок, четырежды — Суперкубок России. В 2005 году ЦСКА с Лавом первым из российских клубов стал обладателем Кубка УЕФА. Один из голов в финале с лиссабонским «Спортингом» на свой счет записал бразильский форвард.

Помимо ЦСКА бразилец выступал за ряд бразильских клубов, китайский «Шаньдун Лунэн» и «Монако». В период с 2004 по 2007 год Вагнер Лав вызывался в сборную Бразилии. Он сыграл в 20 матчах за национальную команду, отметившись 4 голами.