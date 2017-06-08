«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России

«Яндекс» провел исследование, по итогам которого определил самый популярный футбольный клуб России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Компания измерила интерес пользователей ко всем матчам российского чемпионата. «Спартак» первый и по количеству запросов про футбольные матчи, и по количеству «болельщиков» — пользователей «Яндекса», которые интересовались матчами этой команды больше, чем других.

«Спартак» лидирует по количеству запросов в большинстве регионов России. Дальше — с заметным отставанием — идут ЦСКА и «Зенит». Сине-бело-голубые увереннее чувствуют себя на северо-западе страны, армейцы — на востоке и юге. Остальные клубы премьер-лиги лидируют у себя дома.

На западе России интерес к футболу выше, чем на востоке. Самая высокая доля запросов про футбольные матчи среди всех регионов Сибири и Дальнего Востока — в Томской области. Наиболее «футбольная» область России — Ростовская, там информацию о матчах ищут почти в четыре раза чаще, чем в Томске.

Всего «Яндекс» проанализировал 18 миллионов запросов о матчах РФПЛ и ФНЛ за последние два сезона — с июля 2015 по апрель 2017 года.