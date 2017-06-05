«Спартаку» предложили купить Балотелли

Представители нападающего французской «Ниццы» и сборной Италии по футболу Марио Балотелли предложили услуги форварда руководству московского «Спартака». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

О финансовых подробностях предложения и реакции столичной команды не сообщается. Контракт игрока с «Ниццей» истекает летом 2018 года. По информации авторитетного портала transfermarkt.de, трансферная стоимость 26-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Ниццу» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.

На протяжении карьеры Балотелли также выступал за итальянские «Интер» и «Милан», а также за английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В активе форварда 13 забитых мячей в 33 матчах за сборную Италии.