Видео: Babilions Redaktor / YouTube

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии по футболу Марио Балотелли прокатился на коленях через металлодетектор в аэропорту города Лилль во Франции. Видео эпизода размещено на канале Babilions Redaktor в YouTube.

Таким нестандартным образом Балотелли отметил победу «Ниццы» над «Лиллем» в матче 32-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1. Сам нападающий отметился в этой встрече дублем. Персонал аэропорта не препятствовал торжеству итальянца.

«Ницца» с 70 очками занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, отставая от идущего вторым ПСЖ на одно очко. Лидирует с 74 баллами «Монако».