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Агент Балотелли пообещал отрезать клиенту язык

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Марио Балотелли
Марио Балотелли

Мино Райола, агент нападающего французской «Ниццы» Марио Балотелли, пообещал отрезать своему клиенту язык после удаления в матче с «Лорьяном». Слова Райолы приводит Football Italia.

«У меня есть решение. Я просто отрежу ему язык, в таком случае не будет больше никаких оправданий», — заявил агент.

На 68-й минуте встречи 26-го тура французского чемпионата с «Лорьяном», состоявшейся 18 февраля, Балотелли обругал арбитра, за что получил прямую красную карточку. Это удаление стало для итальянца третьим в нынешнем сезоне. Он получил двухматчевую дисквалификацию: один он точно пропустит, от второго отстранен условно.

По информации издания, главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что сигналы, поступающие от Балотелли, нельзя назвать «положительными» с точки зрения перспектив игрока в национальной команде.

26-летний нападающий стал игроком «Ниццы» летом 2016 года. До этого он защищал цвета «Интера», «Милана», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Балотелли стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года вместе со сборной Италии.

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