Балотелли пропустил начало матча чемпионата Франции из-за шнурков

Нападающий «Ниццы» и сборной Италии по футболу Марио Балотелли пропустил начало матча чемпионата Франции против «Нанта» из-за шнурков на бутсах. Видео момента размещено на канале SPORT GEORGIA в YouTube.

Сразу после стартового свистка футболист покинул поле, чтобы заново завязать обувь, однако не смог cам справиться со шнурками. Ему помог один из представителей персонала «Ниццы». На приведение бутс в порядок ушло около двух минут, после чего Балотелли вернулся в игру. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.