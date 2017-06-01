Бывший форвард «Спартака» Веллитон рассказал о расизме в России

Бывший форвард московского «Спартака» Веллитон, ныне выступающий за турецкий клуб «Кайсериспор», рассказал о расизме в России. Слова бразильца приводят «Известия».

«Признаюсь честно: в первый месяц пребывания в вашей стране я действительно страдал от этого. Но вскоре люди перестали обращать внимание на цвет моей кожи, так как я показывал неплохой футбол и всем это нравилось», — сказал Веллитон.

Бразилец также поздравил «Спартак» с победой в российской премьер-лиге сезона-2016/17 и заявил, что никогда не перейдет в «Зенит» или ЦСКА. «Я не могу так предать "Спартак"», — заявил форвард.

За «Спартак» Веллитон выступал с 2007 по 2014 годы. С красно-белыми форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России. Дважды бразилец становился лучшим бомбардиром первенства — в 2009 (21 гол ) и 2010 (19 голов) годах.

В сезоне-2016/17 30-летний бразилец провел 28 матчей за «Кайсериспор» в турецкой Суперлиге, в которых забил 12 мячей.